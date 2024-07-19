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Фон-Розенберг Василий Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фон-Розенберг Василий Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2097
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Торбино
Место события
Торбино, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 113.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7108
Фон-Розенберг Василий Петрович
Текст оригинальной записи
фон-Розенберг Василий Петрович ст. Торбино

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