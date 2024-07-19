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Романов Евсей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Романов Евсей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
военные
Ценз
321
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Торбино
Место события
Торбино, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 113.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7107
Романов Евсей - сословие: военные
Текст оригинальной записи
Романов Евсей отстав. солдат ст. Торбино

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