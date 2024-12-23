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Николаевский Федор Михайлов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Николаевский Федор Михайлов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
614
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Оксочи
Место события
Оксочи, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 113.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7087
Николаевский Федор Михайлов
Текст оригинальной записи
Николаевский Федор Михайлов ст. Оксочи

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