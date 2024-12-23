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Макаров Николай Алексеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Макаров Николай Алексеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
168
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Веребье
Место события
Веребье, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 113.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7078
Макаров Николай Алексеев
Текст оригинальной записи
Макаров Николай Алексеев ст. Веребье

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