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Лилле Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лилле Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
130 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Торбино
Место события
Торбино, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 113.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7073
Лилле Александр - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Лилле Александр мещ. ст. Торбино

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