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Забелин Андрей Афанасьев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Забелин Андрей Афанасьев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
123
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Веребье
Место события
Веребье, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 112.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7049
Забелин Андрей Афанасьев
Текст оригинальной записи
Забелин Андрей Афанасьев ст. Веребье

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