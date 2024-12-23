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Дмитриев Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
320
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Веребье
Место события
Веребье, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 112.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7042
Дмитриев Михаил
Текст оригинальной записи
Дмитриев Михаил ст. Веребье

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