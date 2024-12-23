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Венедиктов Григорий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Венедиктов Григорий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
121 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Веребье
Место события
Веребье, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 112.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7029
Венедиктов Григорий
Текст оригинальной записи
Венедиктов Григорий ст. Веребье

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