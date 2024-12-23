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Погодин Михаил Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Погодин Михаил Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
137
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Оксочи
Место события
Оксочи, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 111.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7027
Погодин Михаил Васильев
Текст оригинальной записи
Васильев Михаил Васильев (он же Погодин) ст. Оксочи

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