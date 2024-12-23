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Вишневский Александр Никол*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Вишневский Александр Никол*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
211
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Оксочи
Место события
Оксочи, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 111.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7021
Вишневский Александр Никол* - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Вишневский Александр Никол. псал. ст. Оксочи

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