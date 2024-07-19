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Бахвалов Иван Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бахвалов Иван Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
249
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Торбино
Место события
Торбино, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 111.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 7018
Бахвалов Иван Иванов
Текст оригинальной записи
Бахвалов Иван Иванов ст. Торбино

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