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Афонасьев Яков Афонасьев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афонасьев Яков Афонасьев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
584 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Пожарская волость
Место
Торбино
Место события
Торбино, Пожарская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 111.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6997
Афонасьев Яков Афонасьев
Текст оригинальной записи
Афонасьев Яков Афонасьев ст. Торбино

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