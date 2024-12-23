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Свешников Александр Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Свешников Александр Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1283
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Мста
Место события
Мста, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 110.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6991
Свешников Александр Александрович
Текст оригинальной записи
Свешников Александр Александрович ст. Мста

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