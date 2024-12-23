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Суслов Василий Филиппов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Суслов Василий Филиппов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
56
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Мста
Место события
Мста, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 110.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6988
Суслов Василий Филиппов
Текст оригинальной записи
Суслов Василий Филиппов ст. Мста

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