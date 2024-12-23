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Попов Петр Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Попов Петр Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
206
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Бурга
Место события
Бурга, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 110.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6982
Попов Петр Иванович
Текст оригинальной записи
Попов Петр Иванович ст. Бурга

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