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Поташев Михаил Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Поташев Михаил Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
785
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Бурга
Место события
Бурга, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 110.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6981
Поташев Михаил Иванов
Текст оригинальной записи
Поташев Михаил Иванов ст. Бурга

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