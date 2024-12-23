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Никифоров Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никифоров Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
303
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Бурга
Место события
Бурга, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 110.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6974
Никифоров Василий
Текст оригинальной записи
Никифоров Василий ст. Бурга

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