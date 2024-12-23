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Иванов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
58
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Бурга
Место события
Бурга, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 109.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6962
Иванов Иван - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Иванов Иван кр. ст. Бурга

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