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Иванов Василий Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Василий Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
492 р. 50 к.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Бурга
Место события
Бурга, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 109.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6961
Иванов Василий Федоров
Текст оригинальной записи
Иванов Василий Федоров ст. Бурга

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