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Васильев Никита

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Никита
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
691
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Бурга
Место события
Бурга, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 109.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6950
Васильев Никита - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Васильев Никита кр. ст. Бурга

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