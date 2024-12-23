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Артемьев Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Артемьев Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
265
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Карпиногорская волость
Место
Мста
Место события
Мста, Карпиногорская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 109.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6941
Артемьев Петр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Артемьев Петр кр. ст. Мста

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