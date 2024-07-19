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Эдгарт Яков Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Эдгарт Яков Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
187
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Камока
Место события
Камока, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 108.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6939
Эдгарт Яков Федоров
Текст оригинальной записи
Эдгарт Яков Федоров пос. Камока

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