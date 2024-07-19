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Чижев Павел Михеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Чижев Павел Михеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
81
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 107.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6919
Чижев Павел Михеев
Текст оригинальной записи
Чижев Павел Михеев на зем. г. Подушкина

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