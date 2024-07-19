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Хоханов Василий Яковлев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Хоханов Василий Яковлев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
110
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Подишкина
Место события
Подишкина, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 107.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6915
Хоханов Василий Яковлев
Текст оригинальной записи
Хоханов Василий Яковлев на зем. Подишкина

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