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Хорьков Прокофий Власов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Хорьков Прокофий Власов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
170
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Подишкина
Место события
Подишкина, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 107.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6914
Хорьков Прокофий Власов
Текст оригинальной записи
Хорьков Прокофий Власов на зем. Подишкина

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