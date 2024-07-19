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Харичев Михаил Гаврилов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Харичев Михаил Гаврилов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
131
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Окуловка
Место события
Окуловка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 107.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6910
Харичев Михаил Гаврилов
Текст оригинальной записи
Харичев Михаил Гаврилов ст. Окуловка

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