Степанов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Иван

Степанов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
424
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Порохина
Место события
Порохина, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 106.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6874
Степанов Иван - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Степанов Иван кр. д. Порохина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.