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Степанов Иван Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Иван Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2535
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Порохина
Место события
Порохина, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 106.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6872
Степанов Иван Степанович
Текст оригинальной записи
Степанов Иван Степанович д. Порохина

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