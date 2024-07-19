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Сотников Дмитрий Николаев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сотников Дмитрий Николаев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
75
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Порохина
Место события
Порохина, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 106.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6871
Сотников Дмитрий Николаев
Текст оригинальной записи
Сотников Дмитрий Николаев д. Порохина

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