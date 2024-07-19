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Сергеев Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сергеев Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
126
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 106.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6862
Сергеев Андрей
Текст оригинальной записи
Сергеев Андрей на земле г. Подушкина

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