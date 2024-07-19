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Степанов Савелий Андреев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Савелий Андреев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
33
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Поддубья
Место события
Поддубья, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 106.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6857
Степанов Савелий Андреев - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Степановы: Григорий, Савелий, Михаил и Константин Андреевы на земле кр. д. Поддубья (владеют равн. частями)

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