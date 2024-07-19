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Реш Михаил Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Реш Михаил Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
402
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Отрадное
Место события
Отрадное, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 105.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6833
Реш Михаил Петрович
Текст оригинальной записи
Реш Михаил Петрович ус. Отрадное при пос. Парахино

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