Петер Федор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетер Федор Петров

Петер Федор Петров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петер Федор Петров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
104
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Махнова
Место события
Махнова, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 105.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6823
Петер Федор Петров
Текст оригинальной записи
Петер Федор Петров д. Махнова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.