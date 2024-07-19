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Окунев Никита Афанасьев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Окунев Никита Афанасьев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
47
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 104.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6767
Окунев Никита Афанасьев
Текст оригинальной записи
Окунев Никита Афанасьев на зем. г. Подушкина

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