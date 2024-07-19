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Орлов Кирилл Тарасов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Орлов Кирилл Тарасов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
406
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Окуловка
Место события
Окуловка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 103.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6760
Орлов Кирилл Тарасов
Текст оригинальной записи
Орлов Кирилл Тарасов ст. Окуловка

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