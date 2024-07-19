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Никитин Ефрем

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никитин Ефрем
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
61
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 103.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6753
Никитин Ефрем
Текст оригинальной записи
Никитин Ефрем на зем. г. Подушкина

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