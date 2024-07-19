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Логинов Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Логинов Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
109
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Дворищ
Место события
Дворищ, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 102.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6699
Логинов Никифор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Логинов Никифор кр. д. Дворищ на земле г. Шац

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