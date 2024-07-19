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Логинов Иосиф

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Логинов Иосиф
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
71
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Окуловка
Место события
Окуловка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 102.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6693
Логинов Иосиф
Текст оригинальной записи
Логинов Иосиф ст. Окуловка

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