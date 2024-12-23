Крутиков Василий Михаилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутиков Василий Михаилов

Крутиков Василий Михаилов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Крутиков Василий Михаилов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
63
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Елагина
Место события
Елагина, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 102.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6689
Крутиков Василий Михаилов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Крутиков Василий Михаилов на земле кр. д. Елагина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.