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Кротов Степан Николаев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кротов Степан Николаев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
120
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Окуловка
Место события
Окуловка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 102.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6678
Кротов Степан Николаев - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Кротов Степан Николаев кр. ст. Окуловка

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