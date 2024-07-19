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Куделинков Никита Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Куделинков Никита Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
546
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Окуловка
Место события
Окуловка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 102.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6676
Куделинков Никита Федоров
Текст оригинальной записи
Куделинков Никита Федоров ст. Окуловка

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