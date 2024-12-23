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Иванов Егор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Егор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
248
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Парахина
Место события
Парахина, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 101.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6657
Иванов Егор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Иванов Егор на зем. кр. д. Парахина

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