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Иванов Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
51
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Елагино
Место события
Елагино, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 101.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6644
Иванов Дмитрий - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Иванов Дмитрий крест. мещ. на зем. кр. д. Елагино

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