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Иванов Яков Перфилов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Яков Перфилов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
192
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Бобылева
Место события
Бобылева, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 101.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6642
Иванов Яков Перфилов
Текст оригинальной записи
Иванов Яков Перфилов д. Бобылева на з. г. Подуш.

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