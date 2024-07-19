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Иванов Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
94
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Поддубья
Место события
Поддубья, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 101.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6632
Иванов Алексей - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Иванов Алексей Боров. мещ. д. Поддубья

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