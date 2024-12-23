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Защелкин Егор Константинов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Защелкин Егор Константинов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
60
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Елагина
Место события
Елагина, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 100.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6613
Защелкин Егор Константинов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Защелкин Егор Константинов на земе кр. д. Елагина

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