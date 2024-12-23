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Евстафьев Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евстафьев Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
32
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Елагино
Место события
Елагино, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 100.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6599
Евстафьев Алексей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Евстафьев Алексей на земле кр. д. Елагино

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