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Ефимов Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефимов Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
107
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Новой
Место события
Новой, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 100.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6592
Ефимов Яков - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Ефимов Яков кр. д. Новой на земле кр. дер. Поддубья

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