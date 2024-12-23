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Ефимов Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефимов Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
185
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место
Боровенка
Место события
Боровенка, Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 100.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6591
Ефимов Александр
Текст оригинальной записи
Ефимов Александр ст. Боровенка

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