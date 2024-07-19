Денисов Михаил Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Михаил Федоров

Денисов Михаил Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Денисов Михаил Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
117
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заозерская волость
Место события
Заозерская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 99.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 6583
Денисов Михаил Федоров
Текст оригинальной записи
Денисов Михаил Федоров на земле г. Подушкина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.